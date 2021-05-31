ASKİ Serçeköy'de sulama kuyusunu aktif hale getirdi

Tarım alanlarının susuz kalmasının önüne geçmek için de adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, Efeler ilçesinin Serçeköy Mahallesi'nde de bir sulama kuyusunu daha devreye aldı.

Mahalledeki çiftçilere destek olduğu için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu başta olmak üzere herkese teşekkür eden Serçeköy Mahallesi Muhtarı Rıza Sarıkaya bu yıl kuraklığın sadece kendi mahallesinde değil tüm Türkiye'de etkisini gösterdiğini söyledi. Tarımsal sulama suyuyla ilgili yaşadıkları sıkıntıyı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanvekili Barış Altıntaş'a aktardıklarını anlatan Muhtar Sarıkaya "Sorunumuzu ilettik ve ertesi gün Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri mahallemize gelerek 1959'da yapılan fakat yaklaşık 20 yıldır kullanılmayan kuyumuzu aktif hale getirdi. Tarımsal sulama suyunun azlığından dolayı iki üreticimizin yonca tarlası ve birçok üreticimizin meyve ağaçları kurumak üzereydi. İlk önce onlar tarlalarını suladı. Mahallede neredeyse herkesin evinde sulama artezyenleri var fakat su seviyesinin düşmesinden dolayı herkesin artezyeni kurudu. Mahallemizde artık birçok vatandaşımız evinin önündeki sebzesini, meyvesini buradan sulayacak" dedi.

Sarıkaya, "Sebep olan herkesten Allah razı olsun, yetiştiler, derdimize derman oldular. Mahallemizin içerisinde artık sulama suyuyla ilgili bir sıkıntı olmayacak. Vatandaşlarımız zor durumdaydı, ASKİ ekipleri vatandaşlarımızın kurumakta olan ürünlerine can suyu oldular" ifadelerini kullandı.

Başkanvekili Altıntaş: Üreticimize desteğimiz devam edecek

Diğer taraftan Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin üreticinin yanında olmaya devam edeceğinin altını çizen Başkanvekili Altıntaş, vatandaşların kuraklıkta en az sorun yaşaması için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.