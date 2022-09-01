ASKİ, Söke Güllübahçe'de kanalizasyon altyapı çalışmalarına devam ediyor

Toplam 9 milyon 625 bin liralık yatırım yapılan ikinci etap da bitirildiğinde Güllübahçe daha modern bir altyapı ağına kavuşmuş olacak.

Aydın genelinde altyapı çalışmalarına devam eden ve hizmet odaklı çalışmaları planlı bir şekilde yürüten ASKİ ekipleri, Söke Güllübahçe'de de çalışmalarını sürdürüyor. 7 kilometrelik ikinci etap çalışmaları için mahallede hummalı bir çalışma sürdürülüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Güllübahçe'nin altyapısını da modern bir hale getireceklerini söyleyip, Aydın genelinde altyapı çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünün altını çizdi. Başkan Çerçioğlu, Güllübahçe'deki çalışmayı kısa süre içerisinde bitirip hizmete almayı planladıklarını belirtti.