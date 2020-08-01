ASKİ'den Kuşadası için 16,5 milyon liralık daha içme suyu yatırımı

Kuşadası ilçesinde özellikle yaz aylarında nüfus artışıyla birlikte artan su ihtiyacına yönelik çözümler üreten ASKİ, Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kaynaklardan getirilen içme suyu boru hattını yenileme çalışmalarına başladı. Kapasitenin de artırılacağı hattın yenilenmesi için 16,5 milyon liralık kaynak ayrıldığı belirtildi.

İlçenin en önemli su kaynaklarından olan ve yaklaşık yüzde 52 su ihtiyacının karşılandığı Kirazlı ve Şarlak mevkilerindeki kuyulardan getirilen mevcut isale hattı, 40-50 yıl önce yapıldığı için sık sık arızaya neden oluyordu. Arızaların önüne geçecek olan 20 kilometrelik yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacağı belirtildi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalar bitirildiğinde turizmin gözbebeği Kuşadası'na kesintisiz ve daha fazla su verileceğini vurguladı.