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ASKİ'den Kuşadası için yeni içme suyu kaynağı

En son Kuşadası içme suyu altyapısı için 16,5 milyon lira kaynak ayıran ve 20 kilometrelik içme suyu ve isale hattı altyapı çalışmasına başlayan Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), hatta verilecek yeni su kaynakları için de çalışmalarını sürdürüyor.

Kirazlı'da yapılan çalışmada yüksek debili suya ulaşılırken Kuşadası'nın uzun yıllar içme suyu ihtiyacını karşılayacak farklı kaynak arayışları da sürdürülüyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaz nüfusu milyonları bulan Kuşadası'ndaki yatırımlarına devam ediyor. ASKİ ekipleri Kuşadası'nın içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Kirazlı Mahallesi İçme Suyu ve İsale Hattı'nın yenileme çalışmasına devam ettirirken yapılan çalışmalarla yeni bir su kaynağına daha ulaşıldı. Ulaşılan kaynaktan edinilen su da Kuşadası'na içme suyu hattına yakın zamanda verilmeye başlanacak. Diğer taraftan yeni sondaj çalışmaları da devam ediliyor.


"Kuşadası'na modern hat"


İçme suyu ve isale hattının yenileme çalışmasında hat scada (otomasyon) sistemi ile denetlenecek ve yeni hattın tüm kontrolleri tek bir merkezden yapılacak. Çalışmalar kapsamındaki yeni isale hattının yanı sıra 2 bin metreküplük toplama deposu, vana odaları, debimetre odaları, klor binası gibi yapılar da yapılacak. Çalışmaların kış aylarında bitirilmesi planlanıyor.


Yapılan yatırımın turizmde Aydın'ın gözbebeği olan Kuşadası için önemli olduğunun altını çizen Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Özlem Çerçioğlu, "Kuşadası'nda her yıl milyonlarca turisti ağırlıyoruz. Yeni su kaynakları ve altyapı yatırımımızla Kuşadası'nın su ihtiyacını uzun yıllar için karşılamış olacağız. Yatırımımız Kuşadası'na şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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