ASKİ'nin alt yapı yatırımları aralıksız sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin alt ve üst yapı yatırımları il genelinde hız kesmeden devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği çalışmalar çerçevesinde en önemli yatırım içme suyu alanında gerçekleştiriliyor. Son olarak Efeler'e bağlı Ovaeymir ve Köşk'e bağlı Cumayanı mahallelerinde içme suyu hat yapımı başlatan ekipler çalışmalarda önemli mesafe kaydetti. Ovaeymir'de İsmet Sezgin Bulvarı güzergâhında yer alan eskiyen ve sık sorun çıkaran içme suyu hattına müdahale eden ekipler yenileme çalışmasını sürdürüyor. Mevcut hattın sorun çıkaran 800 metrelik kısmı yenilenerek, sağlıklı ve uzun ömürlü polietilen borularla değiştiriliyor. Köşk Cumayanı Mahallesi'nde ise başlatılan 3,5 kilometrelik içme suyu isale hattı çalışması sürüyor. İçme suyu yeterliliği sağlamak için kaynaklarda yapılan kaptaj çalışmasının tamamlanmasının ardından elde edilen yüksek debili kaynak suyu, yapımı süren isale hattının tamamlanması ile birlikte mahalle deposuna aktarılacak.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin il genelinde yürüttüğü yatırım ivmesi günden güne artarken, çalışmaları takip eden Ovaeymir ve Cumayanı mahallesi sakinleri Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. Taleplerinin vakit kaybetmeden yerine geldiği için büyük memnuniyet içerisinde olduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Çerçioğlu'na destek mesajı verdi.