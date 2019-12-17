ASKİ'nin Umurlu'da altyapı çalışmaları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın dört bir tarafından yatırımlara devam ediyor. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından Efeler ilçesine bağlı Umurlu'da kanalizasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmalar kapsamında Çarşı Mahallesi 2050 Sokak'ta kanalizasyon altyapı çalışmasına başlandı. Mahalle sakinlerinden Ayşe Şimşek, mahalleliler olarak şimdiye kadar foseptik kuyusu kullandıklarını söyledi. Şimşek, kanalizasyon altyapısına kavuşacak olmalarının mutluluğunun yaşadıklarını söyleyerek "Yapılan çalışmalardan çok memnunuz. Artık bizler de modern bir altyapı kullanacağız. Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na çok teşekkür ederiz" diye konuştu.