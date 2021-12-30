ASKOM Aralık ayı toplantısı gerçekleştirildi

ASKOM (Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu) toplantısı, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz başkanlığında; ilgili başkan ve başkan yardımcıları, İl Ambulans Servisi Başhekimi ile il genelinde Acil Sağlık Hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin Başhekimleri, Acil Servisten sorumlu Başhekim Yardımcıları katıldı.

Toplantıda, Kamu, Özel, Üniversite hastaneleri arası hasta nakillerinde sevkin uygunluğuna dikkat edilmesi ve halihazırda devam eden uygulamaların iyileştirilmesi ile pandeminin seyrine göre 2022 yılı içinde yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.