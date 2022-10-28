Aydın'ın Efeler ilçesinde aspiratörden çıkan yangın itfaiye ekiplerini harekete geçirdi.

Yangın, Efeler ilçesi Köprülü Veysipaşa Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çankaya Caddesi üzerindeki bir evin aspiratöründe yangın çıktı. Evden gelen yardım seslerini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.