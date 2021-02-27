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Astım krizi geçiren çocuğun yardımına Mobil Park Ekibi koştu

Aydın’ın Efeler ilçesinde astım krizi geçiren 16 yaşındaki Sadun G.

Aydın'ın Efeler ilçesinde astım krizi geçiren 16 yaşındaki Sadun G.'nin yardımına Mobil Park Ekipleri koştu.



Olay, Orta Mahalle Doğu Gazi Bulvarı üzerinde saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadun G. (16) evlerinin karşısında bulunan çöp konteynerine çöp atmak için çıktığı sırada astım krizi geçirerek bir anda yere yığıldı. O sırada mahallede devriye gezen Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı Mobil Park Ekibi Sadun G.'nin yardımına koştu. Polis ekipleri Sadun G.'ye ilk müdahaleyi yaparak 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Oğlunun bayıldığını gören gören Sadun G.'nin annesi de oğlunun yanına gelerek kriz geçiren oğluna ilaçlarını verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sadun G.'yi ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sadun G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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