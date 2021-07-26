Astıma iyi gelen havası ve Altınkum Plajı ile ünlü Didim'e yabancıların ilgisi giderek artıyor

Pandeminin sonra ermesi ile birlikte başlayan tatil sürecinde geride kalan bir haftada Didim'de yapımı tamamlanan N-City'de 75 konut satıldığı ve konutların büyük çoğunluğunu yabancıların aldığı belirtildi.

Astım rahatsızlığına iyi gelen havası ve Altınkum Plajı ile ünlü Didim Altınkum'da Prestijli Yaşam Konutları inşa eden Necdet Yapı son projesi N-City için tanıtım gecesi düzenledi. Ünlü isimlerden Ses Sanatcısı Ebru Polat ve Sosyal Medya Fenomeni Murat Övüç'ün de katılımıyla geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen gecenin ardından satış rekoru yaşandığı belirtildi. Yaklaşık bir haftalık süre içerisinde ‘N-City' adını verdikleri 80 konutluk projede yer alan konutların 75 tanesinin satıldığını belirten Necdet Özer, bunun bir rekor olduğunu belirtti. Dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin insanların yaşam alanı tercihlerini de değiştirdiğini belirten Özer, “Astıma iyi gelen havası eşsiz denizi ile Altıkum'da bulunan konutlarımızı inşa ederken olası pandemi sürecini de dikkate aldık. Geçen hafta tanıtımını yaptığımız konutlarımızın satışında sona yaklaştık. Bir hafta içerisinde büyük çoğunluğu yabancılara olmak üzere 75 konutun satışı yapıldı” diyerek projeye ilgi gösteren herkese teşekkür etti.