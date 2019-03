ASTO'dan Mustafa Savaş'a destek

Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve AK Parti Milletvekili Mustafa Savaş, Aydın Sivil Toplum Örgütü Platformu'nun (ASTO) üyeleriyle bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

2014 yılından bugüne kadar ne kendisinin ne de üyelerinin Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde hiç bir zaman destek alamadıklarını belirten Aydın Sivil Toplum Örgütü Platformu'nun Başkanı Veli Tiryaki, “Üzülerek ifade ediyorum, biz Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden hiçbir konuda destek görmedik. Kapılar her zaman yüzümüze kapatıldı. Belediyeyle birlikte ortak bir tane projeye imza atamadık. Biz 2014 yerel seçimleri öncesinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'yla bir araya gelmiştik. Kendisi bizlere birçok vaatte bulunmuştu. 2019'dayız ve bugün olmuş bize verdiği hiç bir söz yerine gelmedi. Biz şimdi kalkıp nasıl destek verelim? Bu nedenlerden dolayı biz sandıkta kendisine cevabını vereceğiz. Ben ve 127 üyem bunun hesabını sormayı iyi biliriz. Bizim gönlümüz Cumhur İttifakın seçilmesinden yana olacak” dedi.

“Değişime çok az kaldı”

ASTO'nun 127 tane üyesine seslenen ve göreve geldiğinde her daim istişare mekanizmasıyla büyükşehir belediyesini yöneteceğini ifade eden Savaş, “Ben ilk günden beri seçim kampanyamızın şölen havasında geçeceğini söyledim. Karşı tarafa bakıyoruz, üsluplarını son derece bozdular. Kullandığı kelimelerin hiç birisi bir bayana yakışmayacak kelimeler. Aydın'ı karış karış gezmeye devam ediyorum. Anlıyorum ki sizlerde birçok vatandaşımız gibi dertlisiniz. Aydın artık değişim istiyor. Kimse belediyenin yapmış olduğu işlerden memnun değil. Ben Aydın'ı iyi tanıyan bürokrasiden yanayım. Bir örnek vermek istiyorum. Mesela bizim dönemimizde Aydın'ı tanımayan birisi ASKİ başkanı olmayacak. Ben diyorum ki doğru yere doğru adam konulacak. 1 milyon 100 bin nüfusa hitap edeceğiz. 17 ilçemiz ve toplamda 671 mahallemiz var. Bu noktada herkesle gönül bağı kuracağız. Ben her daim Sivil Toplum Örgütlerimizin yanında olacağıma, hepinizin huzurunda söz veriyorum. Her Cuma günü halk günlerimiz olacak. Şu an baktığınızda belediyenin ana kapısı vatandaşlara kapalı. Nedeni de sadece Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı oradan giriş yapıyormuş. Vatandaş giremezmiş. Arkadaşlar böyle bir saçmalık olabilir mi? Geldikleri günden beri bu millete eziyet ediyorlar. Değişime çok az kaldı” dedi.

“Engelliler için daire başkanlığı kurulacak”

Aydın genelinde engelli olan çok sayıda vatandaşın bulunduğunu ve bu konuyla ilgili bütün sorunlara cevap verilmesi gerektiğini söyleyen Savaş, “Engelli vatandaşlarımızın kendilerinden ve ailelerinden sürekli şikayet ve talep alıyoruz. Her konuda kendilerine yardımcı olmaya çalışıyoruz ve sonuna kadar da yanlarındayız. Onlar için Aydın'da hayatı kolaylaştıracak birçok projeye imza atacağız. Ben buradan söylüyorum. Göreve gelir gelmez engelli vatandaşlarımız için Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde bu konuyla alakalı daire başkanlığı kuracağız” açıklamasında bulundu.