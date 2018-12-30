Astroloji meraklıları Forum Aydın'da buluştu

Astroloji meraklıları Forum Aydın'da astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova'yla buluştu.

Onuncu yılı şerefine ziyaretçilerine pek çok sürpriz hazırlayan Forum Aydın, astroloji meraklısı misafirlerini Hande Kazanova'yla buluşturdu. 2019 yılı burç yorumlarını ve her burca özel analizleri katılımcılarla paylaşan Kazanova, yeni yıla özel astrolojik tüyolar da verdi.

Aydınlıların buluşma noktası Forum Aydın, yeni yılda burcuna özel tüyoları dinlemek isteyenleri ağırladı. Gerçekleştirilen söyleşide Forum Aydın ziyaretçileriyle buluşan astrolojinin ünlü ismi Hande Kazanova, 2019'da burçları bekleyen gelişmeleri paylaşarak katılımcıların sorularını yanıtladı.