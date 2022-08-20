Aşure geleneği Köşk'te de unutulmadı

Aydın'ın Köşk ilçesinde geleneksel aşure günü etkinliği düzenlendi. Etkinliğe vatandaşların yanı sıra protokol üyeleri de büyük ilgi gösterdi.

Köşk Belediye Başkanlığı tarafından ve Başkan Nuri Güler'in ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Sultanhisar Kaymakamı Köşk Kaymakam Vekili Bahadır Güneş, AK Parti Köşk İlçe Başkanı Halil Mollaoğlu, AK Parti Sultanhisar İlçe Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, MHP Sultanhisar İlçe Başkanı Tolga Burhaniye, AK Parti il ve Köşk ilçe yönetim kurulu üyeleri, Köşk belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Köşk ilçe meydanında düzenlenen etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkanı Nuri Güler yapılan hayrın önce Allah katında kabulünü dileyerek, “Aşure etkinliğimize katılan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Muharrem ayı aşure ayı ve 10 gün orucu olan faziletli aylarımızdan birisidir. Her yıl geleneksel olarak belediyemizce bu hayrı gerçekleştiriyoruz. Halkımızın teveccühü ve teşekkürleri, hayır dualarda bulunmaları bizleri çok mutlu etti. Herkesten Allah razı olsun” dedi.