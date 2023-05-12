Ata Mahallesi Hanımevi Azerbaycanlı misafirlerini ağırladı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentteki kadınlara armağan ettiği Hanımevleri, konforlu ortamı, ücretsiz ikramları ve güler yüzlü çalışanları eşliğinde konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. 2 yıldır kentte yaşayan ve Azerbaycan vatandaşı olan Günel İsayeva, oğlu Yusuf'un on ikinci yaş gününü Ata Mahallesi Hanımevi'nde düzenlediği parti ile kutladı. Bölgede yaşayan çok sayıda Azerbaycan Türkü'nün buluşmasına neden olan etkinlikte, Hanımevi'nin duvarları Türkiye ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi. Yöresel şarkıların söylendiği ve oyunların oynandığı parti, pasta kesiminin ardından son buldu.

Zamanının önemli bir bölümünü Hanımevleri'nde geçirdiğini belirten Günel İsayeva, “İki yıldır Efeler'de yaşıyorum. Ata Mahallesi Hanımevi'nin açılışına katılmıştım. Projeden çok etkilendim. Burada, dertlerimizi ve mutluluklarımızı paylaşıyoruz. Özel günlerimiz için kutlama etkinliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Hem ücretsiz hem de hiçbir eksiği yok. Çalışanları güler yüzlü ve yardımsever. Her açıdan bizi çok memnun eden bir proje. Çocuğumun yaş gününü de burada coşku ve mutlulukla kutladık. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ve ekibine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Doğum gününün Hanımevi'nde kutlanmasından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yusuf İsayeva, “Bu özel günümü burada kutlamak istedim çünkü her açıdan çok uygun bir ortamı var. Ben ve arkadaşlarım da zaman zaman ailemle birlikte buraya geliyoruz. Bahçesinde çeşitli oyunlar oynuyoruz. İkramları da çok lezzetli. Kitap Kafelere de zaman zaman gidiyorum. Başkan Atay, Efeler için önemli işler yapıyor. Kendisine çok teşekkür ederim” dedi.