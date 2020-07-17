İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ata Mahallesi'nde yağmur suyu çalışmaları devam ediyor

Özellikle kış aylarında artan yağmurlar ile sokaklarında su birikintileri oluşan Ata Mahallesi’nde ASKİ ekipleri yağmur suyu çalışmalarıyla kalıcı çözüm üretti.

Özellikle kış aylarında artan yağmurlar ile sokaklarında su birikintileri oluşan Ata Mahallesi'nde ASKİ ekipleri yağmur suyu çalışmalarıyla kalıcı çözüm üretti.


Aydın genelindeki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (ASKİ) ekipleri, Ata Mahallesi 643 sokakta yağmur suyu çalışmalarına başladı. Mahalle genelinde çalışmalarına devam eden ASKİ ekipleri çalışmaları ile kalıcı çözümler üretmeye devam ediyor. Aşırı yağışlarda bölgede biriken sular yağmur suyu hattı ile deşarj edilecek. Böylece aşırı yağışlarda Ata Mahallesi'nde yaşanan sıkıntılar giderilmiş olacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.