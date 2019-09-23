Ata Mahallesi'nde yollar yenileniyor

Efeler Belediyesi, yol yenileme işleri kapsamında Ata Mahallesi'nde çalışmalarına devam ediyor.

Efeler İlçesi genelinde yoğun bir çalışma sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri haftalık çalışmalarını Ata Mahallesi'nde başlattı. Ekipler, mahalledeki bozuk yol kenarları ve kaldırımlar için çalışıyor. Yol kenarlarında bulunan eğimleri gideren ekipler aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından yapılan çalışmalar sonrasında yolları düzeltiyor.

Gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı memnun olduklarını dile getiren mahalle sakinleri, sokakların yıllardır ihmâl edildiğini, uzun zaman sonra çalışmalar gerçekleştirildiğini ifade etti.

Efeler Belediye Başkanı M. Fatih Atay'ın talimatıyla gerçekleşen çalışmalar Ata Mahallesi 643 ve 683 sokaklarında devam ediyor. Ekipler çalışmalarına, , ilerleyen günlerde diğer sokak ve mahallelerde de devam edecek.