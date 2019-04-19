Ata tohumları toprakla buluşuyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Nazilli'de, yerel tohumlardan çimlendirilen, domates, biber ve patlıcan fidelerinin dağıtımı gerçekleştirildi. Nazilli Belediye Meydanı'nda kurulan çadırda 30 bin fide dağıtımı yapılırken, fidelerin dağıtımı ise 5 dakika içerisinde sona erdi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından üretimleri yapılan ve Aydın'ın 17 ilçesinde dağıtımları gerçekleştirilen Ata tohumu adı verilen 400 bin adet yerli fide toprakla buluşuyor. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ve CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır ile birlikte CHP İlçe Başkanı Serkan Sevim, İyi Parti İlçe Başkanı Durmuş Kural, her iki partinin yönetim kurulu üyelerinin katılımı ile Nazilli Belediye Meydanında düzenlenen fidan dağıtım töreninde izdiham yaşandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından bu yana sürdürülen ‘Yerel Tohumları Koruma' projesi kapsamında ikinci etap fide dağıtımları sürüyor. Geçtiğimiz hafta içinde Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'den startı verilen fide dağıtımında 50 bin fide dağıtımının ardından Nazilli'de de 30 bin adet fidan vatandaşa ulaştırıldı. Uzun kuyrukların oluştuğu fide dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, biber, domates ve patlıcan fideleri kapış kapış gitti.

Yerli tohumu teşvik etmek için 4 yıldır vatandaşlara fide dağıttıklarını belirten CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, “Bu bir farkındalık projesi. Yerli tohuma destek ve sahip olma projesidir. Biz bu yerli tohumları AYBA çalışanlarımız köylere mahallelere gerçekleştirdikleri ziyaretlerde yaşlı teyzelerimizden, ninelerimizden topluyorlar. Bu tohumlarımızı önce Yenipazar'daki çalışma sahamızda deneme sürecinden geçiriyoruz. Bu yetiştirdiğimiz fidelerden ürün aldıktan sonra Bozdoğan'daki seramızda da fide üretimine başlıyoruz. Daha sonra buradaki fidelerimizi bütün ilçelerimize dağıtıyoruz. Başkanımız Sayın Özlem Çerçioğlu'nun girişimleriyle 2015'ten bu yana bu projeyi sürdürüyoruz. Her sene 1 milyonun üzerinde fide dağıttık. Bu projemiz tüm Türkiye'de biliniyor ve neredeyse bütün iller bizden tohum istiyor. Kars'a, Iğdır'a, Kırşehir'e, Hakkari'ye, Trabzon'a yerli tohumlarımızı gönderdik” dedi.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise konuşmasında Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğluna teşekkür etti. Vatandaşın yararına olacak her türlü projede yer aldıklarını ifade eden Özcan, “Halkımıza dağıttığımız bu fidanlar hem ekonomimize hem de geleceğimize katkı sağlayacak. Atalarımızın hayatları boyunca kullandıkları, ürettikleri, hayatlarını kazandıkları, ailelerini geçindirdikleri bu fidanlar aynı zamanda bizim de geleceğimiz. Bizlerde bu fidanlara sahip çıkacağız” dedi.