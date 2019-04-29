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Ata tohumları Yenipazar'da yoğun ilgi gördü

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenipazar ilçesinde ata tohumları dağıtıldı.

Belediye meydanında gerçekleştirilen dağıtıma Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden de eşlik etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan 'Yerel Tohumları Koruma Projesi' tüm hızıyla sürüyor. Biber, domates ve patlıcandan oluşan 30 bin fide Yenipazarlı vatandaşlarla buluştu. Zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu fide dağıtımta fideler kısa süre içerisinde tükendi. CHP'li Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden'in de katıldığı dağıtımda kültür varlığı haline gelen ata tohumlarına sahip çıkmak amaçlandı.


'Yerel tohum Türkiye'de yaygınlaşmalı'


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm ilçelerde yürütülen yerel tohum projesinin tüm Türkiye'de yaygınlaşmasını istediklerini belirten Yenipazar Belediye Başkanı Yüsran Erden, "Köylerimizde bir tohum envanteri çıkartmıştık. Büyüklerimizin keselerinin içerisinde sakladıkları yerel tohumları topladık. Belediye fidanlığı kurarak tohumlarımıza sahip çıktık. İnşallah bu uygulama tüm Türkiye'de uygulanır. Bizler de mutfaklarımızda tükettiğimiz sebze ve meyvelerin yerel tohumlardan olduğunu bilerek gönül rahatlığı ile tüketiriz" dedi.

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