Ataman Özbay üniversiteli gençlerle buluştu

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen ve konuşmacı olarak ıslak mendilin mucidi Ataman Özbay'ın katıldığı söyleşi beğeni topladı.

Etkinlik öncesinde Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'i makamında ziyaret eden Ataman Özbay, Aldemir ile bir süre sohbet etti. Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, ADÜ Merkez Kütüphanesi hakkında Ataman Özbay'a bilgiler vererek, kütüphanenin geçtiğimiz aylarda faaliyete geçerek kısa sürede tüm araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeye geldiğini ifade etti. Ziyaretin ardından Özbay, Rektör Aldemir'e kitaplarını hediye etti.

Personel ve öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlikte Ataman Özbay, girişimcilik ve düşünmenin önemini vurgulayarak girişimciliği kendi hayatından kesitlerle anlattı. Başarının, düşünce ve meraktan geçtiğini söyleyen Özbay, kişinin kendisini geliştirebilmesi için sürekli okuması ve düşünmesi gerektiğini ifade etti. Özbay “Başarının esas sırrı verdiğiniz doğrulardır. Doğru kararların sırrı ne diye sorarsanız, tecrübelerdir. Ben hep büyüklerin yanında oturdum, hep büyükleri dinledim, hep onlardan bir şeyler kaptım. O kadar şey kaptım ki hayatımın şekli değişti.” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Rektör Danışmanı Hüseyin Turgut'un katkılarından dolayı Ataman Özbay'a teşekkür belgesi vermesinin ardından Özbay, “7 Yaşında Bindiğim Kamyonun Freni Patladı ve Hayata Atıldım” adlı kitabını imzalayarak katılımcılara verdi.