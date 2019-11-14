Atatürk, Aydın'da bir haftaya yayılan etkinliklerle anıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 81. yıldönümünde bir haftaya yayılan etkinliklerle andı.

Ata'ya saygı duruşu niteliğinde düzenlenen etkinliklerde onun sevdiği şarkılar, türküler seslendirildi; Aydınlı çocuklar Ata'yı anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Ata'nın aziz hatırasını yaşatmak onun en sevdiği şarkılara yer verilen iki konser düzenledi. 10 Kasım akşamı Türk sanat müziği konseri düzenlenirken dün akşam da yine Atatürk'ün en sevdiği türkülere yer verilen Türk halk müziği konseri düzenlendi. Aydınlılar Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda düzenlenen konserlere yoğun ilgi gösterdi.

Dün akşamki konserde Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu sahneye çıkarken koroyu şef Özcan Yılmaz yönetti.

7 Kasım akşamı da Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin düzenlediği ve çocukların Atatürk'ün hayatından kesitler canlandırdığı bir etkinlik düzenlenmişti.

Diğer taraftan yine Atatürk'ün hayatından kesitlerin yer aldığı bir fotoğraf sergisi de Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde Aydınlılarla buluştu. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Aydın'da öğrenim gören üniversite öğrencileri de Yukarı Görle-Arapapıştı Kanyonu rotasını yürüdü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 81 yıl önce sonsuzluğa uğurlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir haftaya yayılan etkinliklerle andıklarını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Gazi'yi ve silah arkadaşlarını minnet ve özlemle andıklarını söyledi.