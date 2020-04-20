Atatürk Devlet Hastanesi dezenfekte edildi

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi korona virüs ile mücadele çalışmaları kapsamında periyodik olarak hidrojen peroksit ile dezenfekte ediliyor. Hastane olarak gerekli tedbirleri aldıklarını kaydeden hastane yöneticileri, "Hastanemiz salgın kapsamında alınan önlemler çerçevesinde tüm hizmet alanları düzenli ve periyodik olarak haftada iki defa hidrojen peroksitle dezenfekte edilmektedir. Bizler gerekli tedbirleri alıyoruz, Sizlerden de kişisel hijyenine dikkat ederek bu sürecin kısa sürede atlatılmasına yapacağınız katkı son derece büyük olacaktır" ifadelerini kullanarak vatandaşlara sağlıklı günler diledi.