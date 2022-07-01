İhlas Haber Ajansı

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Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Bayrak kalbine yenik düştü

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi personeli Nazmi Bayrak (45) geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Edinilen bilgiye göre, Atatürk Devlet Hastanesi güvenlik personeli Nazmi Bayrak rahatsızlandı. Ambulans ile hastaneye kaldırılan Bayrak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Bayrak'ın ani ölümü ailesi başta olmak üzere, iş arkadaşları ve tüm sevenlerini yasa boğdu. Bayrak'ın cenazesinin Cuma namazına müteakip Osman Yozgatlı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kemer Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, "Aydın İl Sağlık Müdürlüğü olarak merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

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