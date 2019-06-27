İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlileri unutulmadı

Aydın Atatürk Devlet Haastanesi’nde ’26 Haziran Özel Güvenlik Günü’ kutlandı.

Aydın Atatürk Devlet Haastanesi'nde '26 Haziran Özel Güvenlik Günü' kutlandı.


Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde özel güvenlik olarak görev yapan personelin özel günleri unutulmadı. Hastane Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan'ın da katıldığı bir etkinlik ile güvenlik personelinin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü kutlandı. Başhekim Kocakaplan ile birlikte pasta kesen güvenlikçiler, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.


Özel güvenlik personelinin büyük bir özveri ile görevlerini yerine getirdiklerini ifade eden Aydın Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Niyazi Kocakaplan, "Hastanemizin her biriminde hasta ve çalışan güvenliğini sağlamak adına özveri ile çalışan güvenlik personellerimizin 26 Haziran Özel Güvenlik Günü'nü kutladık. Arkadaşlarımızın bu anlamlı günlerini bir kez daha tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.