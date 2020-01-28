Atatürk Devlet Hastanesi'nde radyoterapi hizmeti devam ediyor

AYDIN (İHA) – Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde, birkaç gün önce arızalanan radyoterapi cihazı, tamirinin yapılmasının ardından hastalara yeniden sağlık hizmeti vermeye başladı.

Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamada; “Yılda yaklaşık bin hastanın tedavisi yapılan Atatürk Devlet Hastanemiz Radyasyon Onkolojisi Kliniğinde kullanılan radyoterapi (ışın tedavisi) cihazımız, kanserli hücreleri öldüren ve bölünüp çoğalmalarını engellemek amacıyla kullanılan bir tıbbi cihazdır. 23 Ocak 2020 Perşembe günü, radyoterapi cihazının kumanda masasına ait ana kart parçasında arıza meydana gelmiş olup, hızlı bir şekilde cihazın müellifleriyle görüşülmüş ve üretim-yedek parça servisi yurt dışı olduğu için siparişi verilmiştir. Arızalı yedek parçanın yerine yeni parça bu gece özel araçla getirtip, İzmir'den gelen mühendislerimizce montajı tamamlanarak bugün saat 10.00 gibi hastalarımıza tam kapasiteli hizmet vermeye başlanılmıştır. Tüm gün hastalarımızın tedavi dozları yeniden düzenlenip tedavileri tamamlanacaktır” dedi.