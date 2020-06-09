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Atatürk Devlet Hastanesi'nde “Randevu Alma Birimi” kuruldu

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’nde randevu sayılarını arttırmak amacı ile “Randevu Alma Birimi” kuruldu.

Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nde randevu sayılarını arttırmak amacı ile “Randevu Alma Birimi” kuruldu.


Hasta yoğunluğunun gün içine yayılabilmesi ve MHRS randevu sayılarını arttırmak amacı ile yeni poliklinik binasının girişine " Randevu Alma Birimi" faaliyete geçti. MHRS randevusu almadan muayene olmak için hastaneye gelen fakat sıra bulamayıp muayene olmadan dönmek zorunda kalan hastalar "Randevu Alma Birimi"ne yönlendirilip bir sonraki gün veya başka günlere istediği saate randevu veriliyor. Hayata geçirilen randevu birimi ile vatandaşlar, hem ilk muayene hem de kontrol muayenesi için ileri bir tarih için randevu alabiliyor.

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