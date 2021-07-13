Atatürk Devlet Hastanesi'nin boşaltılan binası yıkılıyor

Geçtiğimiz yıl İzmir'de yaşanan deprem sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekipleri tarafından verilen rapor doğrultusunda boşaltılan Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'nin idare ve polikliniklerinin bulunduğu bina yıkılıyor. Aydın Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "1993 yılından beri yöre halkımıza hizmet vermekte olan hastanemiz idare ve poliklinik hizmetlerinde kullanılan 7368 m alana sahip bodrum+zemin+5 katlı ek 1 poliklinik binamız, 30 Kasım 2020 tarihinde yaşanan İzmir depremi sonrasında hizmet binasının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik ekiplerinin incelemesi neticesinde hasar gördüğünün tespiti neticesinde hastanemiz poliklinik binası kontrollü yıkım işlemine başlanmıştır. Hastanemizde sunulan sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya mahal verilmeden, yıkım işlemi güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştirilmektedir" ifadeleri yer aldı.