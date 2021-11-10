Atatürk, Didim'de düzenlenen törenle anıldı

yıl dönümünde Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen törenle anıldı.

Didim'deki ilk tören saat 09.05'de Didim Kent Meydanında gerçekleştirildi. Düzenlenen çelenk koyma törenine Didim Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Didim Garnizon Komutanı Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Cumhuriyet Başsavcısı M. Emin Çıplak, kamu kurumların müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, Oda ve Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, okul idarecileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Çelenk sunumunun ardından 2 dakikalık saygı duruşunda bulunularak, akabinde İstiklal Marşı okundu.

Kent Meydanındaki törenlerin ardından anma töreni Didim Ticaret Odası Kültür Merkezinde devam etti. İlçe Protokolünün katıldığı anma törenini Mahir Özgür Damar İlkokulu tarafından gerçekleştirildi. 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Mahir Özgür Damar İlkokulu Müdürü Aydın Özsoy gerçekleştirdi. Özsoy, Atatürk'ün 83. yıl önce bedenen ayrıldığını ifade ederek, onun gösterdiği yolda çalıştıklarını belirtti. Özsoy kendi çocukluğu ve gençliği yıllarında internet gibi bilgi erişimlerinin olmadığını ve bolca kitap okuyarak bilgiye ulaştıklarını değinerek, Atatürk'ün yazdığı Nutuk'u 3 defa okuyarak onun ideallerini ve amaçlarını öğrendiklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Atatürk'ü anlatan slayt gösterisi izlettirilip, ardından 4. sınıf öğrencileri “Atatürk” oratoryosunu sahneledi. Anma programı kapsamında Atatürk'ün katıldığı son balo gösterimi sahneye koyulurken, Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirildi. 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon dalında ödüllerin verilmesiyle tören sona erdi.