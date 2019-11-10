Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Didim'de anıldı

yıl dönümünde Aydının Didim ilçesinde törenlerle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81.yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Didim'deki anma programı, Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreniyle başladı. Didim Kent Meydanı'ndaki çelenk törenine Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Didim Garnizon Komutanı Albay Çetin Gülseven, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Emin Çıplak, kamu kurum ve kuruluş müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, belediye başkan aday adayları sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Bu yıl ki anma programına katılımın yoğun olduğu görülürken, çelenklerin protokol sırasına göre Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayan törende, saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezi'nde Cumhuriyet İlk ve Ortaokulunun İlkokulu'nun hazırladığı programla sürdürüldü.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Cumhuriyet İlkokulu öğretmeni Hatice Ağrı gerçekleştirdi. Ulu Önder Atatürk'ü ebediyete intikalinin 81. yılında rahmetle, minnetle ve şükranla andıklarını belirten Ağrı “Ulu Önder Atatürk geçmişin yanı sıra bizlere geleceği de işaret eden büyük bir liderdi. Onun izinde, onu anlayarak gelecek nesilleri yetiştireceğiz.”dedi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi.

Ardından Ulu Önder'in hayatından fotoğrafların yer aldığı slayt gösterisi izlettirildi. Anma programında okul öğrencileri tarafından “Atatürk ilkeleri gösterisi “ ile Atatürk oratoryosu sahneye koyuldu.