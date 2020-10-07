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Atatürk Kapalı Spor Salonu yeni görünümüne kavuştu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yenileme işlemleri biten Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, yenileme işlemleri biten Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen çalışmalarda sona gelindi. Jimnastik salonundan seyirci koltuklarına kadar birçok noktası yenilenen salonda, incelemelerde bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu “Efeler Atatürk Spor Salonu, iç dış cephe, zemin, koltuk, Jimnastik salonu olmak üzere komple yenilendi” dedi.

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