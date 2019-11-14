Atatürk Kent Meydanı'nda milli heyecan yaşanacak

maçı Türkiye-İzlanda karşılaşması Aydın Atatürk Kent Meydanı'na kurulacak olan dev ekrandan izlenilebilecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Aydın Atatürk Kent Meydanı'na kurulan dev ekranda milli maç heyecanı yaşanacak. Bugün saat TRT 1 ekranlarından yayınlanacak olan Türkiye-İzlanda maçı kent meydanında kurulacak olan dev ekrandan izlenilebilecek. Grupta averajla Fransa'nın önünde lider olarak bulunan Türkiye, İzlanda karşılaşmasından berabere bile ayrılsa 2020 Avrupa Şampiyonasına katılmaya hak kazanacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bugün akşam saat 20.00'de oynanacak olan Türkiye-İzlanda karşılaşmasını izlemek için tüm Aydınlıları Atatürk Kent Meydanı'ndaki heyecana ortak olmaya davet etti.