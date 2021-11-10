Atatürk, Kuşadası'nda törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83. yıl dönümünde Kuşadası'nda törenle anıldı.

Kuşadası'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 83.üncü yılı dolayısıyla bir anma töreni düzenlendi. Atatürk Anıtı önünde sosyal mesafe kuralı gözetilerek gerçekleşen törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, belediye başkan yardımcıları, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kaymakam Sadettin Yücel ile Belediye Başkanı Günel'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan anma töreni, saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında, “83 yıl önce bugün sonsuzluğa uğurladığımız Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum” ifadelerine yer verdi.