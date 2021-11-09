Atatürk'ü Anma Günü'nde kazanan dostluk oldu

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında Aydınlı gazeteciler ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri arasında futbol müsabakası düzenlendi. Kıyasıya mücadeleye sahne olan karşılaşma 5-5'lik beraberlikle biterken, kazanan dostluk oldu.

Aydın'da 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında gazeteciler ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personelleri arasında futbol müsabakası düzenlendi. Adnan Menderes Stadyumu 1 No'lu Yan Saha'da oynanan karşılaşmayı ise il hakemlerinden Tevfik Fikret Koca yönetirken yardımcılıklarını ise Mehmet Akif Bilge ve Kaan Can Uysal yaptı. Büyük bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu da forma giydi. İki devre üzerinden 30'ar dakika oynanan müsabakanın ilk yarısı Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün arka arkaya bulduğu gollerle skoru 2-0 tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına daha istekli başlayan gazeteciler oyunun başında bulduğu erken golle farkı bire indirdi. Mücadeleyi bırakmayarak karşılaşmanın son dakikalarına 5-4 üstünlükle giren basın mensupları, maçın son dakikalarında İl Müdürü Fillikçioğlu'nun attığı golü engelleyemedi. Müdür Fillikçioğlu'nun skora denge getirmesinin ardından, kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 5-5 berabere bitti. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakanın sonunda iki takımın oyuncuları da seyircilerden büyük alkış alırken, karşılaşmada kazanan dostluk oldu.

Karşılaşmanın ardından İl Müdürü Fillikçioğlu, basın mensuplarına çiğ köfte ve baklava ikramında bulunurken, karşılaşmayı izleyen Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Hasip Arıkan iki takımı da tebrik etti.