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Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlanacak

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Aydın’a gelişinin 90’ıncı yıldönümü bu yıl korona virüs gölgesinde kutlanacak.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90'ıncı yıldönümü bu yıl korona virüs gölgesinde kutlanacak.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 90'ıncı yıldönümü olan 3 Şubat'ta bir dizi etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, saat 15.00'te Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Garnizon Komutanlığı'nın çelenkleri konulacak. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar da sabah 08.00'den gün batımına kadar Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla donatılacak.


Çelenk koyma töreni ile başlayacak olan program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam edecek. Korona virüs tedbirlerine göre gerçekleştirilecek olan törende bir öğrenci tarafından şiir okunarak, günün anlam ve önemini belirten konuşma gerçekleştirilecek.

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