Atatürk'ün Aydın'a gelişi törenle kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 3 Şubat 1931'de Aydın'a gelişinin 92'nci yıldönümü törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Aydın'a gelişinin 92'nci yıldönümü Aydın Valiliği öncülüğünde düzenlen tören ile kutlandı. Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar ile devam etti. Aydın'a farklı tarihlerde 4 kez ziyarette bulunan Atatürk için Aydın Valiliği önünde düzenlenen tören Aydın Tren Garı'nda devam etti. Atatürk'ün Aydın'a gelişinin simgesi olarak süslenen tren, Aydın Tren Garı'na yanaştı. Trenin içinden inen Aydın'ın yöresel kıyafetlerini giymiş öğrenciler, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'a sevgi bayrağı ve çiçek takdim etti. Daha sonra Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi halk oyunları ekibi tarafından folklor gösterisi sergilendi.