Atatürk'ün fotoğrafları Aydın'da sergilenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 10-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan Atatürk Fotoğrafları Sergisi'ne tüm Aydınlıları davet etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın'da da, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi düzenlenecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilecek olan sergide Atatürk'ün fotoğrafları yer alacak. Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olana Atatürk Fotoğrafları Sergisi, 10-12 Kasım tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açık olacak.

Tüm Aydınlıları sergiye davet eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, yaptığı paylaşımında “Atatürk Fotoğrafları Sergisi düzenliyoruz. 10-12 Kasım tarihleri arasında tüm vatandaşlarımızı Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ne bekliyoruz” ifadeleri yer aldı.