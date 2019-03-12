Atay, Efeler Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi

Millet ittifakı Efeler Belediye Başkan Adayı CHP'li Mehmet Fatih Atay, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Efeler Mahalle Muhtarı Şerif Ali Avcı, “Milletvekilim Süleyman Bülbül, Sayın CHP Efeler Belediye Başkan Adayım Mehmet Fatih Atay ve değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Fatih ağabeyime 31 Mart Yerel Seçimlerinde başarılar diliyorum” dedi.

CHP'li Mehmet Fatih Atay, “Değerli arkadaşlar bugün bizi burada yalnız bırakmadınız hepinize teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmadınız 31 Mart Yerel seçimlerinde bizi destekleyeceğinizden de hiç bir şüphemiz yok. 31 Mart Yerel Seçimlerinde inşallah sizin desteğinizle Efeler Belediyesi'ni kazanacağız ve Efeler'i ‘Derman Belediyecilik' anlayışı ile tanıştıracağız” dedi.

CHP'li Atay, Efeler Belediyesi'ni kazandıkları takdirde gerçekleştireceği projelerden bahsetti. CHP'li Atay, “Halkımızın isteği doğrultusunda uygun bulunan alanlara Çocuk Bilim ve Sanat Parkı yapacağız. Efeler'deki çocuklar, çocuk bilim ve sanat parkı ile tanışacak; alışık olduğumuz salıncak, kaydırak gibi park oyuncakları yerine, çocuklarımızın düşünmesini sağlayacak ve eğitecek olan oyun alan ve gereçleriyle birlikte hem eğlenecekler hem de öğrenecekler. Efeler de bulunan park alanlarımızın tamamına internet bağlantı noktaları koyacağız. Bu sayede vatandaşlarımız kolayca internet hizmetine erişebilecekler. Ayrıca; Efeler Belediyesi, lise ve üniversite sınav hazırlığı yapan öğrencilerimize e-ders ile bilgi desteği sunulacaktır. Uzman öğretmenler, interaktif olarak konu anlatacak, soru çözecek ve öğrencilerin her türlü sorusuna cevap üretecekler.

Değerli arkadaşlar tabi ki bu hizmetleri yapabilmemiz için Efeler Belediyesi'ni kazanmamız gerekiyor. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyor ve 31 Mart Akşamı saat 21.00'de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Topuklu Efemiz Özlem Çerçioğlu ile birlikte Aydın Atatürk Kent Meydanı'na hepinizi bekliyoruz” dedi.