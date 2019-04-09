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Atay, Ilıcabaşı'nda coşkuyla karşılandı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Ilıcabaşı Mahallesinde yaşayan vatandaşları ziyaret etti.


Dünya Romanlar Günü etkinlikleri kapsamında Ilıcabaşı Mahallesini ziyaret eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, büyük bir coşkuyla karşılandı. Başkan Atay, hem gösterileri izledi hem de vatandaşlarla sohbet etti. Sıkıntı ve talepleri dinleyen başkan Atay, seçim dönemindeki vaatlerini bir kez daha yineledi. Konuşmasında Mahalle sakinlerine övgülerini sunan ve romanlar gününü kutlayan başkan Atay, “Beni siz birinci yaptınız. Benim kapım herkese açık. Seçim döneminde vaat ettiğimiz her şeyi sırasıyla yerine getireceğiz Ilıcabaşı Mahallemizin bütün sorunlarını çözmek için çalışacağız, verdiğimiz sözlerin arkasındayım” dedi.

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