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ATB Başkanı Çondur; “Bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketin”

Aydın Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Korona virüs tehdidine karşı bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için incir tüketilmesi tavsiyesinde bulundu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Türkiye'de illerde vaka sayısının açıklanmasının ardından Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur açıklamada bulundu.


Çondur; Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Korona virüs (Covid-19) için insanların panik halinde olmamalarını istedi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlere kesinlikle uyulması gerektiğini belirten Çondur, bu süreçte bağışıklık sistemimizi güçlendirmeye destek olan Aydın İnciri tüketimine dikkat çekti. Çondur, “Enerji ve sağlık açısından üstün nitelikleri nedeni ile yüzyıllardan beri kutsal meyve olarak kabul edilen Aydın inciri, Aydın Ticaret Odası tarafından 2006 yılında coğrafi işareti alınarak, 2016 yılında AB komisyonu tarafından da tescili gerçekleştirilmiştir.


Besin değeri yüksek bir ürün olan kuru incir, kolay sindirilebilen früktoz ve glikoz içermektedir. Protein miktarı birçok kuru meyvenin iki katından daha fazladır. Kalsiyum, magnezyum, demir, fosfor, potasyum B1 ve B2 vitamini içermektedir. İncir kurudukça içerisinde barındırdığı besin değerleri de yüksek oranda artmaktadır” ifadelerini kullandı.


ATB Başkanı Çondur, tedbirlere uyarak ve bağışıklığımızı güçlendirerek en kısa sürede salgının en az kayıpla sona ermesini ve yaşamın normale dönmesini diledi.

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