ATB Başkanı Çondur, Bakan Pakdemirli'ye talepleri iletti

Bölgesel sorun ve çözüm önerileri başta olmak üzere birçok konunun konuşulduğu, TOBB Borsalar Konsey toplantısına Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Borsaları konsey üyeleri, hayvancılık kurulu üyeleri ile tarım kurulu üyeleri katıldı.

Aydın incirinin TMO tarafından alınması konusunda destek veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye Teşekkür

Çondur konsey toplantısında, ülkemize sağladığı döviz girdisi bakımından stratejik öneme sahip, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüz olan Aydın incirinin sezon da fiyatının düşmesi tedirginlik yaratmıştı. Fiyat düşüşünün önüne geçilmesi amacıyla ürünümüz Aydın incirinin TMO tarafından alınması konusunda destek veren Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini iletti.

İncirde kayıt dışının önlenmesi için prim desteği istedi. Kuru incirde lisanslı depo tebliğinin yayınlanmasının gerekliliğini vurguladı

İncir, üstün besleyici özellikleri nedeniyle de tartışılmaz bir ürünümüzdür. Ürüne prim desteği sağlanmaması sebebiyle, üreticiler sattıkları ürünün müstahsil makbuzu talebinde bulunmamaktadır. Bu durum haksız rekabet ve vergi kaçakçılığına sebebiyet vermektedir. Destek ile hem üreticimize, hem de incir üretiminin artmasına katkı sağlanacaktır. İfadelerini kullanarak, incir ticaretinin herkes tarafından kabul gören standartları belirlenmiş şekilde yapılması, kaliteli üretimin teşvik edilmesi, güvenli bir piyasanın oluşturulması, hasat zamanındaki arz fazlalığı sebebiyle fiyat düşüşlerinin önlenmesi için kuru incirde lisanslı depo tebliğinin yayınlanmasının gerekliliğini vurguladı.

Suriye'den Gelen Yağlar Zeytinyağı Ticaretini Zorlaştırdı

Suriye'den ülkemize ihraç kaydıyla gelen zeytinyağının, ülkemizde fiyatlara düşüşü olarak yansıdığını, zeytinyağı üreticisine gelir kaybı yaşattığını ve zeytinyağı ticaretinin zorlaştığını aktardı.

Zeytinyağında Tağşişte Marketlerinde Cezai Yaptırıma Dahil Olması Gerek

Çondur açıklamasının devamında tağşişli yağa dikkat çekerek, ülkemizde zeytinyağı sektörünün en büyük sorunlarından biri zeytinyağında hile yapılmasıdır. İlgili makamlar tarafından taklit ve tağşiş de uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı düzeyde arttırılması, tağşişli zeytinyağı ticareti yapanların nitelikli suçlar kapsamında cezalandırılması, tağşişli yakalanan yağ miktarı ile orantılı caydırıcı para cezası uygulanması, gerekmektedir. İfadelerine yer vererek, taklit ve tağşişli zeytinyağı ticareti yapanların yanı sıra marketlerinde cezai yaptırıma dahil olması gerekliliğini ifade etti.