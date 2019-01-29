ATB Başkanı Çondur: “Fuarımızı 80 milyon lira sıcak satışla bitirdik”

Uluslararası Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 280 firma ile 207 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, 7. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı hakkında değerlendirmede bulundu. Çondur “7. Uluslararası Aydın Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı için her yıl olduğunu gibi bu yıl da hedeflediğimiz başarıya ulaştık. , 280 firmanın stant açtığı fuarda, firmalar ile çiftçilerimizi bir araya getirdik. Fuara çevre illerden de pek çok ziyaretçi katıldı” dedi.

Fuarın öneminden söz eden Çondur, sözlerine şu şekilde devam etti; “Aydın ilimizin tarım potansiyelini göz önüne aldığımızda, düzenlenen Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı, ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Bu yıl fuarımızı yaklaşık 207 bin ziyaretçi ve 80 milyon TL sıcak satışla bitirdik. İlimiz; bu potansiyeli ile, modern bir fuar alanına sahip olursa Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarı ve ilimize kazandırılacak birçok yeni fuar ile ilimizin birçok özelliğinin yanında, fuar kenti olarak da bilinirliğini artırır. Fuarın her geçen yıl artarak büyüme trendi içerisinde olması bizlere gurur yaşatmaktadır. Fuarı destekleyen Tarım ve Ormancılık Bakanlığı, Aydın Valiliği, TOBB, KOSGEB, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler Belediyesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın Sanayi Odası, Aydın Ticaret Odası, Aydın Ziraat Odaları, Aydın Makine Mühendisleri Odası, Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası ve S.S. 46 Nolu Aydın PTSK'ya ve fuarımıza sahip çıkan Aydınlılara, Aydın Ticaret Borsası adına teşekkürlerimizi sunuyorum”