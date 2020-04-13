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ATB Başkanı Çondur 'Nefes Kredisi' hakkında açıklamada bulundu

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından Nisan ayının sonuna kadar verilmesi planlanan “Nefes Kredisi” hakkında açıklamada bulundu.


Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada; “ Korona virüs (Covid-19) nedeniyle hassas günlerden geçtiğimiz bu dönemde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu tarafından gündeme getirilen Nefes Kredisi, ülke ekonomisinde çok büyük paylara sahip olan, istihdam sağlayan, ihracat ve ithalat rakamlarının önemli bir bölümünü oluşturan KOBİ'lere nefes aldırmak adına önemli bir adımdır. Üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda üst kuruluşumuz olan TOBB'a iletilen taleplerin karşılık bulması bizleri sevindirmektedir. Dünya genelinde birçok ülkede görülen, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen korona virüs (Covid-19) ile birlikte yaşanan küresel kriz sürecinde tüm iş dünyasının el ele vererek, birlikte bu süreci en az zarar ile kısa sürede aşacağımıza inanıyorum. Aydın Ticaret Borsası olarak üyelerimizin sorunlarını ve çözüm yollarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine aktarmaya devam ediyoruz” dedi.

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