ATB Başkanı Çondur: "Üyelerimizin talep ve sorunlarına çözüm üreteceklerine inanıyoruz"

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, 28.Dönem Aydın Milletvekilleri'ni TBMM'de ziyaret etti. Çondur, "Milletvekillerimizin şehrimizin yanı sıra üyelerimizin taleplerine ve sorunlarına çözüm üreterek, meclisimizde bizleri temsil edeceğine inanıyoruz" dedi.

Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen, 28.Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Aydın Milletvekili olarak seçilen Mustafa Savaş ve Av. Ömer Özmen'i mecliste ziyaret ederek, görevlerinde muvaffakiyetler diledi.

Gerçekleşen ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş ve Av. Ömer Özmen, Aydın Ticaret Borsası heyetine teşekkür ederek Aydın'ın çözüm bekleyen sorunlarının TBMM'de dile getirilmesi ve çözüme kavuşturulması noktasında, üstün bir gayretle çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

Ziyaret sonrasında açıklamalarda bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, ”Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizde ilimizi bu dönem temsil edecek olan Aydın Milletvekillerimiz Mustafa Savaş ve Av. Ömer Özmen'i makamlarında ziyaret ederek görevlerinde başarılar diledik. Oldukça verimli geçen ziyaretimizde, Borsamızın projeleri ile Aydın'ımızın büyümesi ve gelişmesi üzerine fikirlerimizi paylaşarak istişarelerde bulunduk” dedi.

Aydın Ticaret Borsası'nın kentimize değer katan önemli bir kurum olduğunu ifade eden Çondur, “Milletvekillerimizin şehrimizin yanı sıra üyelerimizin taleplerine ve sorunlarına çözüm üreterek, meclisimizde bizleri temsil edeceğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte hep birlikte şehrimiz için her türlü konuda, fikir birliği içerisinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Seçimlerin ilimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.