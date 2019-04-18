ATB geleceğin şeflerine tadım eğitimi verdi

Eğitim okul öğretmenleri, yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilerin yanı sıra Ziraat Odası Başkanı ve ünlü modacı Nail Yurdakul'unda aralarında olduğu 55 kişiye verildi.

Tadım paneli Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Renan Tunalıoğlu tarafından katılımcılara, zeytinyağının sınıflandırılması, kaliteyi etkileyen faktörler, zeytinin işlenmesi ile duyusal tadım metodu, zeytinyağının negatif ve pozitif özellikleri konuları hakkında eğitim verildi.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları Gözde Şahin Kapankaya, Barış Şenol ve Aysun Uğur tarafından, iki olumlu özellikli, dört kusurlu zeytinyağı olmak üzere altı numunenin duyusal analizi tadım yapılarak anlatıldı.

Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli tarafından eğitimin her yıl 12. Sınıf yiyecek içecek hizmetleri alanı öğrencilere geleneksel olarak verilmesi planlandı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur yaptığı açıklamada, “Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Uzmanları tarafından, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen farkındalık eğitimimiz ile ‘doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği' eğitim verilerek ve tadım yaptırılarak anlatıldı. Eğitime katılım sağlayanlar, kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirilerek, tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ve kişi başı düşen iç tüketim miktarının artmasına katkıda bulunulacaktır” şeklinde konuştu.