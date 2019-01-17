ATB ‘Ipard Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü' imza törenine katıldı

Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB İkiz Kuleler'de "IPARD Proje Hazırlama İşbirliği ve Eğitim Protokolü"nü imzaladı. Protokol imza törenine Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen katılım sağladı.

Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, Türkiye'nin tarımdaki potansiyeline dikkati çekerek, sektördeki üretim hacminin 50 milyar dolara ulaştığını söyledi. Tarımın Türkiye'nin net döviz kazandıran sektörü olduğuna işaret eden Hisarcıklıoğlu, "2018'de yaklaşık 10 milyar dolar ithalata karşı, bu sektörden 17 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik ama daha gidecek çok yolumuz var. Dünya tarım ürünleri ithalatı 1,7 trilyon dolar. Burada bizim payımız ancak yüzde 1 düzeyinde. Dolayısıyla tarım sektörümüzü de aynen sanayi sektörü gibi küresel rekabete hazırlamalıyız." diye konuştu. Tarımda yeni politikaların geliştirilmesine ihtiyaç olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, bu noktada IPARD desteklerinin öneminin ortaya çıktığını kaydetti. Hisarcıklıoğlu, "Bu desteklerden daha fazla faydalanmak tarım ve hayvancılık sektörlerimiz için büyük önem arz ediyor. IPARD kapsamındaki desteğin yüzde 75'ini AB fonlarından sağlıyoruz. 2011 yılından bu yana IPARD destekleriyle 42 ilimizde 14 bin 500 proje desteklenmiştir. Bu kapsamda, 3,8 milyar lira hibe verilmiş, 10 milyar lira yatırım yapılmış ve 60 bin kişiye istihdam sağlanmıştır. AB Komisyonu ile Bakanlığımızın yapmış olduğu olumlu görüşmeler neticesinde, önümüzdeki dönemde de benzer rakamlara ulaşılacağına inanıyorum. Sayın Bakanımızdan yakın zamanda bu konuda müjdeli haberler bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Hisarcıklıoğlu, 2001'de göreve geldiğinde proje yazabilen bir oda ve borsanın bulunmadığını anımsatarak, günümüzde oda ve borsaların proje fabrikası haline geldiğini, bu çalışmalarla artık üyelerinin de projelerini yazabilir noktaya ulaşacağını bildirdi.

"Taşın altına elimizi koyuyoruz"

Tarım ve Orman Bakanlığı ile gerçekleştirecekleri "Uygulamalı Proje Yazma Eğitimi" sayesinde, oda ve borsa çalışanlarını IPARD proje yazımı konusunda yetiştireceklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Biz TOBB olarak, IPARD desteklerinden faydalanan 42 ildeki 77 ticaret borsamız ve ticaret borsası bulunmayan illerdeki 8 ticaret odamızla birlikte yani toplam 85 oda ve borsamızla üyelerimizin bu desteklerden daha çok faydalanması için taşın altına elimizi koyuyoruz. TOBB olarak IPARD Programı'nın üyelerimiz tarafından en yaygın şekilde kullanılmasını çok önemsiyoruz."

Hisarcıklıoğlu, TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi (YET-MER) ile bu konuyu mesleki yeterlilik kapsamına alacaklarını vurgulayarak, bu sayede tarım ve hayvancılıkta düşük olan verimliliğin artırılmasının sağlanabileceğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, yatırımcıların Avrupa Birliği (AB) Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı'nın (IPARD) uygulandığı 42 ilde TOBB bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden projelerini ücretsiz hazırlatabileceğini belirterek, "Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından hiçbir ücret talep edilmeyecek" dedi.

Pakdemirli, hibe, destek ve teşvikleri vatandaşlarla buluştururken, bir yandan da Ar-Ge ekipleri kurarak projeler geliştirdiklerini söyledi. Pakdemirli, "Bu bağlamda adeta bir bilgi ve teknoloji bakanlığına dönüşmekte olduğumuzu da açıkça ifade edebilirim." diye konuştu.

Pakdemirli, AB'nin kırsal kalkınma hibeleri olan IPARD'ın, AB sürecinin önemli ve etkili bir ayağını oluşturduğunu aktararak, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından kullandırılan IPARD hibelerinin daha etkin kullanımı için TOBB ile iş birliğine gittiklerini anlattı.

Yatırımcıya önemli bir kolaylık ve alternatif sağlayacak protokolün, IPARD kapsamındaki projelerin artık ücretsiz hazırlanabileceği anlamına geldiğini vurgulayan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Proje yazmak ya da hazırlamak başlı başına bir projedir. IPARD'a başvuru yapmak isteyen yatırımcılar, mevcut durumda, projelerini hazırlayıp TKDK'ye sunuyor. Projesi uygun görülüp kabul edilirse, danışmanlık kapsamında alacağı hibeyle danışmanlık giderini karşılıyor. Ancak projesi kabul edilmezse danışmanlık hizmetleri için yaptığı harcama cebinden gidiyor. Normalde başvuru sahibi şimdiye kadar proje danışmanlık hizmet ücreti olarak yatırımın niteliğine göre 5-40 bin lira ücret ödüyordu. Bu protokol sayesinde yatırımcılar, IPARD'ın uygulandığı 42 ilimizde, TOBB bünyesindeki oda ve borsalar üzerinden, projelerini ücretsiz hazırlatabilecek. Proje hazırlama sürecinde oda ve borsalar tarafından, hiçbir ücret talep edilmeyecek."

-"Oda ve borsalara eğitim verilecek"

Pakdemirli, proje kabul edildiğinde yatırımcıların, TKDK'den alacakları danışmanlık desteğini, projeyi hazırlayan oda ve borsaya ödeyeceğine dikkati çekerek, projenin, TKDK'nin değerlendirme sürecinde destek kapsamına girememesi halinde hiçbir ücret ödenmeyeceğini söyledi.

TKDK'nin proje hazırlama konusunda oda ve borsalara eğitim vereceğini bildiren Pakdemirli, "Bu protokol, IPARD'ın tüm sektörlerindeki yatırımlarını kapsayacak. Ayrıca IPARD kapsamında desteklenen bu işletmeler, üretime geçtikten sonra, ürünlerinin pazarlanması ve ihraç edilmesi için, TOBB'un desteği ve katkısını da alacak. Kaliteli, rekabetçi ve sürdürülebilir projelerle kırsalda, modern, teknoloji kullanımı yüksek, Avrupa Birliği standartlarında işletme sayımız artacak" ifadesini kullandı.

Pakdemirli, yatırım yapan, yeni istihdam oluşturan, ülkeye katma değer sağlayan her girişimcinin hep yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirterek, "TKDK, 16 farklı alt sektörde yatırımları desteklemeye devam ediyor. Sektöre göre değişmekle birlikte yatırımlara yüzde 40 ve yüzde 70 arasında hibe sağlıyor. IPARD programı kapsamında son 7 yılda toplam 14 bin 500 projeye, 3,8 milyar lira hibe desteği sağladık. Bu hibeler sayesinde kırsal alanlarımızda 10 milyar lira tutarında yatırım yapıldı, 60 bin yeni istihdam oluştu" dedi.

IPARD yatırımlarında vergi muafiyeti olduğunu da anımsatan Pakdemirli, bu hibelerin etkisiyle birçok sektörün gelişmesine katkı sağladıklarını, makine-ekipmanların yerelden temin edildiğini, inşaat işlerinin yereldeki tedarikçilerden sağlandığını anlattı.

Pakdemirli, IPARD kapsamında kadın ve gençlere pozitif ayrımcılık yaptıklarına da işaret ederek, şunları kaydetti: "Kadınlarımıza projelerinde ilave puan verip, sıralamada öncelik sağlıyoruz. 40 yaş altı genç yatırımcılara, hayvancılık yatırımlarında yüzde 5 ilave hibe veriyoruz. Bakanlığımızın kırsal kalkınmaya sağladığı destekler artarak devam edecek. IPARD'ın yanı sıra ulusal kaynaklarla da kırsal kalkınmayı desteklemeye devam ediyoruz. Tamamı ulusal kaynaklı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'yla, IPARD dışındaki 39 ilde kırsal kalkınma desteklerimiz devam edecek. Kırsalda yatırımların artması ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından Bakan Pakdemirli ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından imzalanan protokolle, TKDK tarafından kullandırılan IPARD kapsamındaki destekler için yatırımcılara ücretsiz proje hazırlanma imkânı getirilecek.