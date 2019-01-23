ATB, Türkiye Ekonomi Şurası'na katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TOBB'da yapılan Türkiye Ekonomik Şurası'na Aydın Ticaret Borsası da katıldı.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğindeki Türkiye Ekonomi Şurası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Oda ve Borsa Başkanları, Meclis Başkanları, OSB Başkanları ile çok sayıda iş insanının katılımıyla TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Şura'da iş dünyasının temsilcileri sorun ve çözüm önerilerini birinci ağızdan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakanlar ile paylaşma imkânı buldu.

Türkiye Ekonomi Şurası'na Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz katılım sağladı.

Şura'da 7 Bölgenin Oda-Borsa Temsilcileri ve Konsey Başkanları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5'er dakikalık sunum gerçekleştirdi.

Ege Bölgesi'nin sözcüsü olarak 8 il 65 Oda ve borsayı temsilen konuşma yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar tarafından sorun ve çözüm önerileri iletildi.

Yorgancılar yaptığı konuşmada, “Firmaların finansmana erişimde ciddi sıkıntıları var. Piyasada nakit sıkışıklığı yaşanıyor. Sizin de hep dile getirdiğiniz gibi kredi faizleri çok yüksek ve reel sektör krediye ulaşımda sorun yaşıyor.Tüm sektörlerimizde döviz ve faizdeki artıştan dolayı kredi borçları önemli bir sorun haline geldi. Her ne kadar bankalar geçtiğimiz aylarda kredilerin yeniden yapılandırılmasına ilişkin iki plan açıklasa da yeniden yapılandırılan şirket sayısı oldukça sınırlı. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun daha da hissedilmektedir. Devletimizin bankalara Hazine üzerinden likidite sağlayacağı, kredi kefalet araçlarının kullanılacağı yeni bir borç yapılandırma planının açıklanması yatırımcılar açısında iyi olacaktır. Bankacılık sistemi tam olarak işlemeden piyasanın açılması zor. Türkiye-AB ilişkileri zor bir süreçten geçiyor. Buna rağmen, 2019 yılı içinde, iktisadi alanda somut adımlar atılması mümkündür. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, vize diyaloğu konusunda adım atılabilir. Türkiye-AB Yüksek Düzeyli ekonomi diyaloğu toplantısı gerçekleştirilebilir. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması için sizlerin talimatı ile kamu ve özel sektör arasında bir istişare mekanizmasını çalıştırabilirsek bu konuda önemli mesafeler alabiliriz. Cumhurbaşkanım, saygıdeğer hanımefendinin de üzerinde durduğu ve ısrarla takip ettiği sıfır atık projesinde bir önerimiz olacak. Bölgemizde Uşak başta olmak üzere ciddi bir geri dönüşüm kapasitesi vardır. Geri dönüşüm firmalarının çevresel katkıları da göz önüne alınarak enerji, altyapı ve finansman araçları bakımından teşvik kapsamına alınması. AR-GE ve inovasyon yaygınlaştırılması geleceğimiz için çok önemli. İzmir'deki oda ve borsaların kuracağı inovasyon, girişimcilik ve AR-GE merkezlerinin teknopark desteklerinden faydalanmasını arz ediyoruz. Ticari uyuşmazlıklarda hukukçu olma zorunluluğu var. Oda-Borsa üyesi tacir ve sanayicilerin de arabulucu olabilmesinin sağlanması süreçlerin hızlandırılması anlamında iyi olacaktır. 5 Ocak'ta İzmir ziyaretinde dile getirdiğiniz Kemalpaşa Lojistik bölgesinde limana demiryolu bağlantısını açıkladınız. Çok teşekkür ederiz. Burada bir önerimiz olacak. Kemalpaşa Lojistik Merkezi sadece İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin bir lojistik üssü olma kapasitesinin ötesinde tüm Marmara ve İç Anadolu'yu içine alacak entegrasyonda, tüm hinterlanttaki ürünlerin batıya açılacağı lojistik kapı olma niteliğine sahiptir. Kemalpaşa Lojistik Merkez işletim modeli için Kemalpaşa Lojistik Merkezi yönetiminin oda ve borsaların içinde bulunduğu “Lojistik İhtisas OSB” yapısındaki bir müteşebbis heyet marifeti ile yönetilmesi. Aydın Çıldır Hava Limanı'nın yolcu ve kargo taşımacılığına açılması önem arz etmektedir. Çine Aydın demiryolu bağlantısının yapılması seramik sektörünün ham maddeye kolay erişimi ve ihracatın artması açısından önem arz etmektedir. Denizli'nin Aliağa İzmir Nemrut Limanı'na kadar kesintisiz demir yolu bağlantısının sağlanması bölgenin ticaretine önemli katkı sağlayacaktır. Kütahya ve Afyon'da bulunan Sağlık Bilimleri üniversitelerinin termal sağlık ve rehabilitasyon noktasında uzmanlaşmalarının sağlanması bölgenin termal ve sağlık potansiyelini değerlendirmek için çok önemli. Bu konuda zati alinizin ilgili birimlere talimat olursa çok memnun oluruz. Konaklama sektöründeki KDV sizin talimatınızla 18'den 8'e indirilmiştir. Turizme sağladığınız bu tarihi destek için teşekkür ederim. Ancak Yat turizmi bu kapsama alınmamış ve KDV yükü yüzde 18!de kalmıştır. Bu haksız durumun düzeltilmesini arz ederiz. Manisa'da jeotemal kaynakların kullanılarak verimli arazilere zarar vermeden tarım ihtisas OSB'lerin kurulması. Peşin vergi yüksek enflasyon döneminde çıktı. Kaldırılırsa yatırım iştahı artacaktır. Türk turizmine yeni bir atılım yaptırmak için Turizm Geliştirme Fonu adıyla bir yapı kuruluyor. Kamu-özel işbirliğiyle yönetilecek bu fonda özel sektörü temsilen turizm işletmelerinin yasal temsilcileri olan TOBB ve TOBB'a bağlı Odaların da yer almasını talep ediyoruz” dedi.