ATB üyelerine iletişim eğitimi verildi

Aydın Ticaret Borsası (ATB) üyelerine ‘İş hayatında iletişim ve zor insanlarla başa çıkma' eğitimi düzenlendi.

Aydın Ticaret Borsası toplantı salonunda “İş hayatında iletişim ve zor insanlarla başa çıkma” eğitimi başlığı altında Denizli ABİGEM eğitmeni Besim Ogelman tarafından; iletişimin amacı, savunma mekanizmaları, bilişsel şemalarımızı anlamak ve yönetmek, dinlemenin gücü, iletişimin iş hayatındaki önemi, ilk izlenimin gücü ve oluşturulması, doğru iletişimde benlik saygınızı güçlendirmek, zor insanlar, zor insanların zayıf yönleri konularında eğitim gerçekleştirildi.

Borsa üyeleri ve Borsa personelinin katılımıyla gerçekleşen eğitim sonrasında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; üyelerinin talepleri doğrultusunda oluşturulan eğitim planı çerçevesinde eğitimlerin devam edeceğini, katılımcılara ve Eğitmen Besim Ogelman'a teşekkürlerini iletti.

Eğitimden memnun ayrılan katılımcılar, Denizli ABİGEM tarafından onaylı katılım belgesi almaya hak kazandı.