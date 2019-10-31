ATB üyelerine sistematik problem çözme eğitimi

Prof. Dr. C. Ruhi Kaykayoğlu tarafından verilecek eğitimde; hızlı ve bilimsel düşünme, inovasyon yapma ve problem çözme teknikleri, geleneksel teknikler: beyin fırtınası, zihin haritası, 5n 3k, balık kılçığı, kök neden analizi, bilimsel ve sistematik hızlı problem çözme tekniği: Trız, Trız ile inovativ düşünme ve problem çözümleri, işletme yönetimi ilintili problem çözümlerinde trız, hızlı pazarlama ve satış çözümleri için trız, işletmelerde pratik uygulamalar başlıkları altında olacak, eğitim kaydının oluşturulması için katılım sağlayacakların 01 Kasım cuma günü saat 16'ya kadar 256-2115000 -142 nolu telefondan kayıtlarını yaptırmaları gerekiyor.