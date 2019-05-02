ATB Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'a plaket

Genel Kurulu öncesi Aydın kestanesi ve Aydın incirini tanıttı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 75. Genel Kurulu nedeniyle TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun başkanlığında TOBB Genel Kurul Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu, Konseyler, oda, borsa başkanları ve delegeler Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzurunda saygı duruşunda bulundular. Anıtkabir ziyaretinin ardından TOBB Birlik Merkezi Bahçesi'nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin tanıtımı yapılarak, Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri Töreni gerçekleştirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 75. Genel Kuruluna Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı/ TOBB Delegesi A. Bahri Erdel, Meclis Başkan Yardımcıları Rıza Uyar(TOBB Delegesi) ve Ahmet Şenel, Yönetim Kurulu Başkanı / TOBB Doğal Delegesi Fevzi Çondur, Borsa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı/ TOBB Delegesi Cengiz Ülgen, ve Yakup Er, Borsa Yönetim Kurulu Üyesi Abdülkadir Yıldız, Borsa Meclis Üyesi Ali Çevik(TOBB Delegesi), Borsa Meclis Üyesi Kazım Günaydın, Mustafa Akdam, Mehmet Ali Avcu ve Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Esen Türker katıldılar.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 75. Genel Kurul sebebiyle, Anıtkabir Ziyareti sonrasında, TOBB Birlik Merkezi Bahçesi'nde Genel Kurula katılan Oda ve Borsalar tarafından, katılımcılara her ilin yöresel ürünlerin tanıtımı yapıldı. Aydın Ticaret Borsası ve Aydın Ticaret Odası, tarafından açılan ortak stantta Aydın'ın Coğrafi İşaretli ürünlerinden Aydın kestanesinden imal edilmiş Kestane Şekeri ve Aydın inciri ziyaretçilere, Aydın Ticaret Borsası /Aydın Ticaret Odası Meclis ve Yönetim Kurulu Başkanları Meclis Üyeleri tarafından ikram edildi.

Yerel ürünlerin tanıtımı sonrasında, Hizmet Şeref Belgesi ve Plaketleri ile Proje Ödülleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katılımıyla TOBB Konferans Salonu'nda sahiplerine verildi.TOBB Delegesi görevinde 10. Yılını tamamlayan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur'a plaket verildi.

Törende bir konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Oda ve Borsa proje yarışmasında finale kalanları ve camiaya uzun süredir hizmette bulunan delegeleri ödüllendirdiklerini hatırlatarak, “Bu tabloyla hepimiz iftihar edelim. Odalarımız-Borsalarımız adeta proje fabrikası haline geldi. Çalışıyor, üretiyor, şehirlerine yeni eserler kazandırıyor, üyelerimize daha çok hizmet sunuyorlar. Sadece yurt içinde değil, dışarda da bayrağımızı dalgalandırıyorlar. ICC'de, CACCI'de, dereceye giren, en iyi proje ödülleri kazanan, çok sayıda Oda-Borsamız ve kadın girişimcimiz var. Camiamızın ulaştığı bu seviye sizlerin eseri. Hepinizle ayrı ayrı iftihar ediyorum” dedi.

Plaket ve Hizmet Töreni sonrasında açıklamada bulunan Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB doğal delegesi Fevzi Çondur; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na TOBB Delegesi görevimde 10. yılımı doldurmam nedeniyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak şahsımı onurlandırarak plaket verme nezaketlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.