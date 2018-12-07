ATB'de Eximbank bilgilendirme toplantısı yapıldı

Aydın Ticaret Borsası'nda Türk Eximbank hakkında borsa üyelerine bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Aydın Ticaret Borsası üyelerinin katıldığı toplantıda, Eximbank Ege Bölge Müdürlüğü'nde Krediler Biriminde uzman olarak çalışan Vural Koyun, Eximbank'ın kendi ve Merkez Bankası kaynağından sağladığı krediler ve sigorta programları ile ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sunumuna Eximbank hakkında bilgi vererek başlayan Koyun, Türkiye'nin tek resmi ihracat kurumu olduklarını ifade etti. Eximbank'ın kredi ve sigorta olmak üzere iki programı olduğunu ifade eden Koyun, borsa üyelerine yaptığı sunumda, kredi programları, kimler kredi kullanabilir ve sigorta programları hakkında bilgilendirmede bulundu. Toplantıda, Mal ve Hizmet İhracatı kullanan firmaların kredi kullanabileceği, yurt içi kredi programları kapsamında, firmaların kısa, orta ve döviz kazandırıcı hizmetler (DKH) kredilerinden faydalanabileceği vurgulandı. Kısa vadeli kredilerde en uygun kredi türünün Reeskont kredisi olduğu belirtildi.

Sunum sırasında borsa üyeleri de söz alarak bazı konulardaki sorularını uzman Vural Koyun'a sorma imkanı buldu.