ATB'de hayvancılık sektör toplantısı yapıldı

ATB toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Aydın Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Ahmet Ökdem, İl Müdür Yardımcısı Hamit Eray Yeşilçayır, Tarım ve Orman Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Aydın Tarı, Aydın Ticaret Borsası'nın hayvancılık sektöründe iştigal eden üyeleri, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Yakup Er, Meclis Üyesi Cihan Can, Aydın Damızlık Sığır Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Sedat Güngör, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, Aydın Veteriner Hekimler Odası, İzmir Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Odası temsilcileri, TKDK İl Koordinatörlüğü kurum yetkilileri katılım sağladı.

Aydın Tarım ve Ormancılık İl Müdürü Ahmet Ökdem, hayvancılık sektörünün genel değerlendirmesini yaparak, “ TUİK verilerine göre, ilimizde büyükbaş hayvan varlığına baktığımızda 2018 yılı itibarı ile sayı 435 bin 815, küçükbaş varlığı ise 343 bin 208'tür. 2018 yılı TÜİK verilerine göre büyükbaş 531 bin 620 ton, küçükbaş ise 14 bin 544 ton süt üretimi gerçekleşmiştir. Toplantının hayvancılık sektörümüz adına hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Aydın Ticaret Borsası Meclis Üyesi Cihan Can ise toplantıda yaptığı konuşmada, “Sektörümüzün sorunlarının ve çözüm önerilerinin konuşulacağı toplantımızda sektör temsilcilerimiz ile hayvancılık sektöründe yaşanan sorunlarımız ve çözüm önerilerimizi belirlemek adına bir araya geldik. Gelişen ve değişen dünyada insanoğlunun önemli ve değişmez sorunlarının başında yeterli ve dengeli beslenme gelmektedir. Bu olgu söz konusu olduğunda, hayvansal ürünler taşıdıkları biyolojik özellikleri nedeniyle vazgeçilmez ve diğer besin maddeleri ile ikame edilemez bir konumdadır. Kırsal ekonomik yapının önemli ve ayrılmaz bir parçası olan hayvancılık sektörüne, ülke kalkınmasında olduğu gibi bölge ve il bazında da önemli iktisadi fonksiyonlar yüklenmiştir. Bunlar sanayi sektörüne girdi sağlama, kırsal alandan göçü önleme, sektör içinde ve diğer sektörlerde yeni istihdam sahası yaratma şeklinde sıralanabilir. Polikültür üretim yapısının ağırlıklı olduğu ilimizde hayvansal üretimde ihtisaslaşma düzeyi ve hayvan varlığı ekonomik kalkınmayı başarmak için önemli bir potansiyel olarak karşımıza çıkmaktadır. Toplantımızın verimli geçmesini temenni ederim” diye konuştu.

Toplantıda sektörle ilgili pek çok sorun ve çözüm önerisi kayıt altına alınırken, Aydın Ticaret Borsası tarafından toplantı raporu oluşturulması ve tüm katılımcı kurumların üst mercilerine gerekli raporu sunmaları karara bağlandı.